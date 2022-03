Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Wycieczki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 marca w Czechowicach-Dziedzicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 marca w Czechowicach-Dziedzicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 804 m

Suma zjazdów: 805 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Pogoda trochę zmienna, ale jak to w marcu jak w garncu, bliżej już wiośnie niż zimie. Nie wiem jak wasze rowery, ale mój przybrał kilka kilogramów ;) Dlatego dzisiejsza trasa jest idealna na budowanie kondycji po zimowym leniuchowaniu. Z Czechowic przez Burzej i Bronów dotarliśmy do Rudzicy, gdzie zaczyna się bardziej wymagający odcinek trasy. Jadąc przez piękne i malownicze okolice Roztropic, Pierścca, Kowali i Wieszcząt, napotkamy na liczne górki i pagórki, które podniosą nam tętno i rozgrzeją nasze ciała :) Powrót przez Rudzice, Międzyrzecze Dolne, Ligotę to już czysta przyjemność.

