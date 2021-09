Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rozważasz wyprawę rowerową z Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 2 - 3 października wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic proponujemy na weekend 2 - 3 października.

Rowerem w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Czechowicach-Dziedzicach ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Czechowicach-Dziedzicach ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Mała rundka w poszukiwaniu nowych dróg i ścieżek. Stopień trudności: 1

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 761 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Dzisiejsza trasa przebiega drogami po wsiach, które rzadko odwiedzam rowerem, a mianowicie Rudołowicach, Ćwiklicach, Studzienicach, Piasku i Czarkowie. W drodze powrotnej odwiedziłem jeszcze Pszczynę (jedno z ulubionych moich miast w okolicy), gdzie zawsze możemy zobaczyć coś ciekawego i interesującego. Wyszła z tego całkiem fajna pętelka, łatwa i przyjemna w pokonaniu w sam raz na popołudniowy spacerek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Już zachodzi czerwone słoneczko... Stopień trudności: 2

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 704 m

Suma zjazdów: 706 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Niedzielne popołudnie, pyszny obiad... do pełni szczęścia brakuje tylko trochę ruchu ;) Chociaż pogoda mroźna, to pięknie świecące słońce zachęca do przejechania małej rundki. Kieruję się na Bestwinę, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie, dalej Mazańcowice, Ligotę, Burzej. Największą atrakcją podczas pokonywania trasy był zachód słońca. Okazuje się, że nie tylko nad morzem czy w górach wygląda on pięknie, ale i w najbliższej okolicy może nas urzec! Kolejną ciekawostką były tajemnicze ślady na drodze, czyżby były to stopy Yeti? :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do elektrowni w Porąbce. Stopień trudności: 2

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 295 m

Suma zjazdów: 1 287 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Kończyce Wielkie i małe co nieco ;) Stopień trudności: 3

Dystans: 89,14 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 900 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiejsza propozycja to kolejna pętelka po Śląsku Cieszyńskim.

Tym razem celem podróży są Kończyce Wielkie. Jest to mała, ale piękna wioska, obfitująca w zabytki kultury i pomniki przyrody.

Do najważniejszych należą: Pałac barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła (jeden z największych na Śląsku Cieszyńskim, wybudowany w 1777 roku); dawna obora, obecnie stajnia na folwarku „Karłowiec” i przepiękne kilkusetletnie dęby szypułkowe Mieszko i Przemko.

Pierwsza część trasy prowadząca do Kończyc Wielkich to tzw. klasyk :)

Łatwa, spokojna trasa bez wysiłku doprowadzi nas do tego wspaniałego miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć!

Droga powrotna zaś, to coś dla smakoszy rowerowych wycieczek ;) Przebiega po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, obfitująca w niesamowite widoki i przepiękne panoramy, jednakże zdecydowanie bardziej wymagająca! Liczne ostre podjazdy i zjazdy dodają smaczku i nie ma czasu na nudę :)

Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niebieską trasą rowerową wokół Bielska-Białej. Stopień trudności: 3

Dystans: 77,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podjazdów: 1 292 m

Suma zjazdów: 1 280 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Dzisiejsza trasa przebiega po niebieskim szlaku rowerowym, biegnącym wokół Bielska-Białej. Trasa jest niezwykle ciekawa i urozmaicona, jednakże duża suma podjazdów, które musimy pokonać, kwalifikuje ją do trudnych. Sama pętla ma 52 km długości. Punkt początkowy obrałem w Mazańcowicach i dalej pojechałem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przez Wapienicę, Kamienicę, Mikuszowice Śląskie i Krakowskie, Straconkę, Kozy, Dolną Wieś, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie. Prawie cały dystans pokonujemy komfortowo drogami asfaltowymi i ścieżkami rowerowymi. Jedynie podczas dojazdu do pętli natrafiłem na kilkusetmetrowy odcinek zniszczonej ścieżki leśnej, ale zmrożony grunt umożliwił pokonanie tej przeszkody. Dodatkowo można zmodyfikować trasę i podjechać do paru ciekawych miejsc, które znajdują się nieopodal: zapora w Wapienicy, dolna stacja kolejki na Szyndzielnię, Błonia, czy też piękny Park Pałacowy w Kozach.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Mniej plastiku na owocach i warzywach