Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Ścieżki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 115,28 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 283 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Wreszcie upalna pogoda dotarła na południe Polski. Nic tylko wskoczyć na rower i szukać zimnej wody dla ochłody. Pojechałem obadać dwa zalewy znajdujące się w Trzebini. Pierwszy to sztuczny zalew Balaton, położony w centrum miasta, w nieczynnym wyrobisku kamieniołomu,. Woda akwenu jest w pierwszej klasie czystości. Jego powierzchnia wynosi około 3 ha, a średnia głębokość około 9,5 m. Krystaliczna woda zachęca do kąpieli, jednakże minusem jest unoszący się bardzo nieprzyjemny zapach z pobliskiej rafinerii. Komfortowe warunki tylko przy sprzyjających wiatrach :) Drugi zbiornik to Zalew Chechło - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, z dwóch stron otoczony lasami. Część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast północną część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin oraz dla amatorów wędkarstwa.

