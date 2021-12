Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 40,64 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 795 m

Suma zjazdów: 805 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Ciekawa i urozmaicona trasa do Bielska-Białej. W czasie podróży możemy obcować z przyrodą i podziwiać piękne widoki. Do odpoczynku idealnie nadaje się wzgórze Trzy Lipki. Kto ma ochotę może skorzystać z siłowni na wolnym powietrzu, albo posiedzieć na ławeczkach i podziwiać panoramę Beskidów.

Nawiguj