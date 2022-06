Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zawsze marzyło mi się objechać Polskę wzdłuż jej granic. Może jeszcze kiedyś zrealizuje, to marzenie... a na razie pozostaje trasa mini. Prawie sto razy krótsza od oryginału, ale możliwa do przejechania w jeden dzień ;) Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,19 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 220 m

Suma zjazdów: 1 223 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

Dzisiejsza wycieczka prowadzi do bardzo ciekawego i wartego zobaczenia miejsca, którym jest Bieruń. Bieruń jest miastem, z którego wywodzi się wiele ludowych podań, mówiących o tajemniczych „Utopcach". Można mówić nawet o małej mitologii. Według wierzeń „Utopce" to duchy zrzucone z nieba, zamieszkujące tereny podmokłe, potrafiące przyjmować różne postacie zwierząt, ludzi, półludzi. Mnie udało się je znaleźć na rynku ;)

Kolejną atrakcją, a zarazem najstarszym zabytkiem miasta jest Kopiec. Ten sztuczny pagórek pochodzący z 1295 r., u podstawy zbliżony jest kształtem do czworoboku (34 X 32 m) o zaokrąglonych narożnikach i ściętym wierzchołku. Jego wysokość wynosi ok 5 m. Na szczycie znajduje się murowana kapliczka św. Jana Nepomucena. Przez historyków takie kopce określane są jako „gródki stożkowe" i pełniły rolę obronne. W okresie letnim dużym powodzeniem cieszy się Kąpielisko "Łysina". Piaszczyste brzegi i czysta woda akwenu przyciąga tysiące plażowiczów. To i jeszcze więcej możecie zobaczyć sami, pokonując łatwą i przyjemną trasę przebiegającą przez Goczałkowice-Zdrój, Rudołtowice, Miedźną, Międzyrzecze, Nowe Bojszowy. Powrót przez Jedlinę, Harmęże, Brzeszcze, Jawiszowice i Kaniów.

Nawiguj