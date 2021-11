Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic przygotowaliśmy na weekend 04 - 05 grudnia.

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

🚲 Trasa rowerowa: Wałem wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego. Stopień trudności: 2

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 823 m

Suma zjazdów: 818 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36 Wiosna to najlepsza pora roku na przejażdżkę wałami. Trawa jeszcze nie urosła, dzięki czemu nie musimy przedzierać się przez chaszcze. Mimo to, jazda jest mało komfortowa, ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię (dołki, kretowiny itp. przeszkody). Dobry rower górski bardzo pomoże w pokonaniu tego 9 km odcinka.

Aby dostać się do wałów jedziemy do Zarzecza przez Zabrzeg i Czarnolesie. Na trasie pojawia się przeszkoda w postaci braku przejazdu przez tory kolejowe. Proponuję nadłożyć trochę dystansu i objechać newralgiczne miejsce. Co prawda widoczność w obie strony jest bardzo dobra..., ale zakaz to zakaz!

Wał ciągnie się wzdłuż zatopionej wsi Zarzecze i doprowadzi nas do rz. Wisły w Strumieniu, gdzie osiągamy półmetek wycieczki.

W drodze powrotnej, aby nie jechać drogą wojewódzką o znacznym natężeniu ruchu, pojechałem trochę znakowanymi szlakami, a trochę polnymi drogami i miedzami, których pokonanie nie jest trudne pod warunkiem, że jest sucho! :)

🚲 Trasa rowerowa: Stare Bielsko w pięknej, jesiennej oprawie. Stopień trudności: 2

Dystans: 43,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 831 m

Suma zjazdów: 823 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Korzystając z pięknej, słonecznej pogody wybrałem się ponownie w rejon Starego Bielska i Aleksandrowic, aby sprawdzić czy jesień przybrała już swoje wspaniałe barwy. Trasa przebiega w nowym wariancie, biegnąc zarówno głównymi drogami jak i ścieżkami rowerowymi. Pomimo że dystans do przejechania nie jest długi, to suma podjazdów wynosi 500m i dlatego oceniam ją na średni stopień trudności. Trochę wysiłku rekompensują wspaniałe widoki i piękny jesienny klimat.

🚲 Trasa rowerowa: Kozy i okolice. Stopień trudności: 3

Dystans: 53,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 601 m

Suma zjazdów: 609 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Bardzo przyjemna i ciekawa trasa do wsi Kozy, która jest największą pod względem liczby ludności wsią Polski.

Do największych atrakcji należą: neoklasycystyczny pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, ponad 200-letni platan znajdujący się w parku pałacowym, kościół z początku XX wieku i nieczynny kamieniołom powstały w 1910 roku.

Trasę oznaczyłem jako trudną ze względu na bardzo wyczerpujący podjazd do kamieniołomu. Do samej wsi jedzie się łatwo i przyjemnie.

Polecam!

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żywiec i okolice. Stopień trudności: 2

Dystans: 87,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 1 437 m

Suma zjazdów: 1 439 m Rowerzystom z Czechowic-Dziedzic trasę poleca Lemur36

Mieliśmy już zimę tej jesieni, teraz zawitało lato :) Nie sposób nie wykorzystać takiej pogody, ruszyłem więc w podróż do Żywca. Trasa prowadzi przez Komorowice, Bielsko-B., Mikuszowice, Wilkowice, Meszną, Buczkowice, Godziszkę, Kalną, Łodygowice i Pietrzykowice. W Żywcu pokręciłem trochę po Śródmieściu i Parku Zamkowym. Pojechałem też kawałek wzdłuż brzegu Koszarawy, gdzie natknąłem się na cyklistę zażywającego kąpieli słonecznych :) Fajna, malownicza trasa w sam raz na ciepłe i słoneczne, jesienne dni.

