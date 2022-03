Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 761 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Dzisiejsza trasa przebiega drogami po wsiach, które rzadko odwiedzam rowerem, a mianowicie Rudołowicach, Ćwiklicach, Studzienicach, Piasku i Czarkowie. W drodze powrotnej odwiedziłem jeszcze Pszczynę (jedno z ulubionych moich miast w okolicy), gdzie zawsze możemy zobaczyć coś ciekawego i interesującego. Wyszła z tego całkiem fajna pętelka, łatwa i przyjemna w pokonaniu w sam raz na popołudniowy spacerek.

