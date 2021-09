Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe w okolicy Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 września w Czechowicach-Dziedzicach ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

Nawiguj