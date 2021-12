Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Czechowic-Dziedzic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego

Stopień trudności: 3

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m

Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic

Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

