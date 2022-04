Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Czechowic-Dziedzic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 kwietnia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Czechowic-Dziedzic proponujemy na weekend 16 - 17 kwietnia.

Rowerem w pobliżu Czechowic-Dziedzic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Czechowic-Dziedzic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 17 kwietnia w Czechowicach-Dziedzicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Do lasu po opał na zimę :)) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,28 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 619 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic Łatwa i przyjemna trasa, której niewątpliwego uroku dodała zimowa aura. Wałami wzdłuż rz. Wisły dojechałem do zapory na jez. Goczałkowickim. Po przejechaniu koroną zapory, udałem się do Czarnolesia, gdzie pokręciłem trochę po pięknie przyozdobionych bielą lasach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W Dniu Niepodległości. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 905 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Czechowic-Dziedzic W dniu 11 listopada w całej Polsce organizowane są marsze i biegi z okazji Dnia Niepodległości. Ja z kolei postanowiłem przejechać małą rundkę rowerem dla upamiętnienia tego wydarzenia. :) Obrałem kierunek na północ i ani się obejrzałem a już znalazłem się na rekreacyjnych terenach Paprocan. Po drodze zobaczyłem jak idą przygotowania do sezonu zimowego na rynku w Pszczynie, gdzie powstaje sztuczne lodowisko i natknąłem się na uroczystości związane z obchodami dzisiejszego święta. Po objechaniu jeziora Paprocańskiego udałem się w drogę powrotną przez Czarków, Radostowice, Pszczynę i Goczałkowice-Zdrój. W Radostowicach natknąłem się na ciekawostkę, którą jest okrągły dom. Bardzo fajna konstrukcja, ale jak tu komuś powiedzieć, że ma się swoje cztery kąty! :)) Bardzo udana przejażdżka, do pełni szczęścia zabrakło tylko kilku stopni więcej ciepła.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Strumień-Jaworze (192 C). Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 937 m Trasę dla rowerzystów z Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36

W końcu pogoda eksplodowała, więc i ja ruszyłem z kopyta. Przejechałem trasę rowerową ze Strumienia do Jaworza. Oznakowana jest numer 192 C, kolorem czerwonym i przebiega przez: Strumień – Zabłocie – Czuchów – Jajostok – Cieszyńskie – Zaborze – Opitów – Porębiską – Iłownicę – Kępę – Rudzicę – Małą Rudzicę – Laryszówkę – Jasienicę – Spaloną – Nałęże (Jaworze). Ja pokonałem trasę w odwrotnym kierunku. Aby dostać się do Jaworza pojechałem sprawdzoną już trasą przez Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Górne, Farzynę. Przed ruszeniem trasą 192C, zażyłem jeszcze inhalacji solankowej przy tężni w Jaworzu i w drogę... Trasa jest łatwa i przyjemna, piękna krajobrazowo dlatego ani się obejrzymy a już pokonamy 23 kilometrowy odcinek i znajdziemy się w Strumieniu. Tutaj atrakcją jest rynek i park miejski, gdzie o tej porze roku przepięknie kwitną tulipany. Droga powrotna przez Chybie, Landek, Miliardowice i Zabrzeg.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Majowy wypad do Oświęcimia. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Trasę rowerową mieszkańcom Czechowic-Dziedzic poleca Lemur36 Przyszedł maj, a wraz z nim poprawa pogody i gdyby nie ten wiatr dochodzący do 30 km/h, byłoby wręcz idealnie. W doskonałych nastrojach pojechaliśmy na pierwszą majówkę tego roku. Po krótkich negocjacjach postanowiliśmy odwiedzić Stare Miasto w Oświęcimiu. Pojechaliśmy wzdłuż prawego brzegu Wisły przez Kaniów, Jawiszowice, Brzeszcze i Rajsko. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił ruszamy w drogę powrotną. W Brzeszczach przekraczamy rzekę Wisłę i tym razem lewym brzegiem, przez Górę, Grzawę, Rudołtowice jedziemy do Goczałkowic-Zdroju, skąd już tylko kawałek do domu.

Nawiguj

