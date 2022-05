Rowerem do 5 km od Czechowic-Dziedzic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Czechowic-Dziedzic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Korzystając z pięknej listopadowej pogody postanowiłem przetestować nową ścieżkę rowerową na Bulwarach Straceńskich. Straconka to południowo-wschodnia dzielnica Bielska-Białej, położona w dolinie potoku Straconki, u podnóża Beskidu Małego. Tereny wzdłuż potoku idealnie nadają się do rekreacji i wypoczynku. Wreszcie zakończyły się pracę z przebudową i rozbudową bulwarów. Powstała ścieżka piesza i rowerowa, nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska, skate park, siłownie terenowe, wiaty grillowe i toalety. Nawiguj

Łatwa i przyjemna trasa, której niewątpliwego uroku dodała zimowa aura. Wałami wzdłuż rz. Wisły dojechałem do zapory na jez. Goczałkowickim. Po przejechaniu koroną zapory, udałem się do Czarnolesia, gdzie pokręciłem trochę po pięknie przyozdobionych bielą lasach. Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 015 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Czechowic-Dziedzic

Dzisiejsza trasa prowadzi do Zarzecza. Jeszcze 63 lata temu wieś miała ponad 3 tys. mieszkańców. W 1954 roku zostali wysiedleni, a Zarzecze zalano wodą, która dziś trafia do kranów w naszych domach. W miejscu wsi wybudowano bowiem zbiornik goczałkowicki wraz ze stacją uzdatniania wody. Tym właśnie sposobem moja babcia i ojciec trafili do Czechowic-Dziedzic :) W Zarzeczu był cmentarz, przy którego przenoszeniu pracowali więźniowie, po latach okazało się, że cmentarzysko nie zostało należycie uprzątnięte. Dochodziło do sytuacji, że dzieci na brzegu jeziora kopały czaszki jak piłki. Wówczas podjęto decyzję o zabetonowaniu dna jeziora.Trasa pomiędzy Landekiem i Chybiem przebiega przez Aleję Dębową, która ze względu na duży ruch i brak poboczy jest dość niebezpieczna. Newralgiczny odcinek można ominąć czerwonym szlakiem rowerowym, biegnącym między Iłownicą, Zaborzem i Mnichem.

