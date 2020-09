Przegląd tygodnia w Czechowicach-Dziedzicach, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.08 do 5.09.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czechowic-Dziedzic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!"”?

Przegląd tygodnia Czechowice-Dziedzice od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 Imieniny Herkulana. Kiedy są imieniny Herkulana? Najbliższe imieniny wypadają 5.09. Życzenia imieninowe dla Herkulana Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Herkulana? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Herkulana jest 5.09. Imieniny Herkulana wypadają również 5 września, 25 września. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Herkulana?

📢 Imieniny Herkulesa. Kiedy są imieniny Herkulesa? Najbliższe imieniny wypadają 5.09. Życzenia i wierszyki na imieniny Kiedy wypadają imieniny Herkulesa? Imieniny Herkulesa obchodzimy 5 września. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 5.09. Co oznacza imię Herkules? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Herkulesa. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Wyjaśniamy wszystkie zmiany od 1 września 2020 r. 1 września 2020 r. wzrosła kwota zasiłku dla bezrobotnych. To już druga podwyżka w 2020 roku. Sprawdź, jakie są pozostałe zmiany obejmujące bezrobotnych. 📢 Lekarze z niepokojem czekają na strategię walki z COVID. "Nasze praktyki i przychodnie zamienią się w wylęgarnię COVID-19" Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19". 📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

📢 Szef GIS Jarosław Pinkas: Liczba gości na weselach powinna zostać ograniczona do 50 osób Główny Inspektorat Sanitarny przygotował nowe rekomendacje dla rządu dotyczące organizacji wesel. Zostały one dziś przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego. 📢 Szczepionka na grypę. "Rzeczpospolita": Limit na aptekę to jedna szczepionka dziennie Piątkowa "Rzeczpospolita" informuje, że nie wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się jesienią na grypę. Rząd zarezerwował jedynie dwa miliony szczepionek. Farmaceuci już mówią o limitach narzuconych przez hurtownie: jedna szczepionka na aptekę dziennie. Lekarze i specjaliści zachęcają do szczepienia przeciwko grypie szczególnie w tym sezonie, gdy oprócz grypy poważne zagrożenie dla zdrowia będzie stanowił koronawirus.

📢 Imieniny Iwona. Kiedy są imieniny Iwona? Najbliższe imieniny wypadają 4.09. Wierszyki imieninowe Kiedy wypadają imieniny Iwona? Imieniny Iwona obchodzimy 19 maja, 4 września, 23 grudnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 4.09. Co oznacza imię Iwon? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Iwona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Idy 4.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Idzie? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Idy są obchodzone 4.09. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Idy, które będą dopasowane do charakteru osoby. Wybrane życzenia imieninowe dla Idy można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Które życzenia na imieniny Idy będą najlepsze? Życzenia imieninowe składane są solenizantom z okazji tego wyjątkowego dla nich święta. Dla Idy możemy dodatkowo przygotować bukiet kwiatów lub drobny upominek. Znasz Idę? Złóż jej życzenia na imieniny. Sprawdźmy pochodzenie tego imienia. Jakie cechy charakteru przypisane są do Idy? 📢 Home office po polsku. 10 rzeczy, za które kochamy pracę zdalną (i jej nienawidzimy) Większość Polaków deklaruje, że izolacja społeczna nie wpłynęła negatywnie na jakość ich pracy. Wręcz przeciwnie, niektórzy zauważyli poprawę swojej efektywności podczas pracy zdalnej. Poznaj nasze największe bolączki i radości związane z home office.

📢 Koronawirus w Polsce: Nowe przepisy weszły w życie. Zmiany dotyczą kwarantanny i izolacji Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać.

📢 Imieniny Mojmira. Kiedy są imieniny Mojmira? Najbliższe imieniny wypadają 3.09. Wiersze imieninowe Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Mojmira? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Mojmira jest 3.09. Imieniny Mojmira wypadają również 3 września. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Mojmira? 📢 Imieniny Szymony 3.09. Życzenia imieninowe dla Szymony. Kiedy są imieniny Szymony? Imieniny Szymony obchodzone są 3.09 . Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Szymony, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Szymony można napisać na specjalnej kartce imieninowej lub wysłać je w formie smsa. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Szymony będą odpowiednie? Życzenia na imieniny są składane solenizantom z okazji ich święta. Z okazji imienin Szymony można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Szymony. Znasz Szymonę? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd mogło wziąć się imię Szymona? Jakie cechy charakteru przypisane są do Szymony?

