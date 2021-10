Przegląd tygodnia w Czechowicach-Dziedzicach, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 26.09 do 2.10.2021

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czechowic-Dziedzic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.09 a 2.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To są złodzieje samochodów. Kręcą się przy twoim aucie? Uważaj! Mieszkają w woj. śląskim poszukiwani przez policję. Widziałeś ich?”?

Przegląd tygodnia Czechowice-Dziedzice od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To są złodzieje samochodów. Kręcą się przy twoim aucie? Uważaj! Mieszkają w woj. śląskim poszukiwani przez policję. Widziałeś ich? Złodzieje samochodów! To są mieszkańcy woj. śląskiego poszukiwani przez policję za kradzież samochodów. To jednak nie jedyne przestępstwa jakich dokonali. Mimo to nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Dane pobrane z oficjalnych stron policji (01.10.2021). 📢 Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

📢 Horoskop na jesień 2021. Znaki zodiaku w horoskopie na jesień. Zdrowie, miłość i pieniądze w Kartach Tarota 3.10.2021 Horoskop na jesień dla Wagi. Horoskop na jesień 2021 dla Skorpiona i wszystkich znaków Zodiaku. Co znaki zodiaku czeka w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku!

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Czechowice-Dziedzice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czechowicach-Dziedzicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021 - z życzeniami! Pobierz za darmo i wyślij - SMS, Facebook Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!

📢 Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021 - zabawne, oryginalne... wierszyki, do wysłania. SMS FACEBOOK Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021. W końcu nadszedł ten dzień! Oj, czekało na niego wielu CHŁOPAKÓW. To dziś, 30 września świętujemy Dzień Chłopaka 2021. Tak więc, drogie panie, prosimy bardzo - nie zapomnijcie o życzeniach dla Waszych CHŁOPAKÓW! Poniżej w artykule znajdziecie najciekawsze śmieszne i oryginalne życzenia w formie wierszyków i zdjęć, do wysłania SMS-em lub przez Facebooka. Zapraszamy do galerii. 📢 Nie będzie zmiany czasu z letniego na zimowy? Koniec zmiany czasu? W Sejmie leży gotowa ustawa Nie będzie zmiany czasu z letniego na zimowy? Kłopoty ze snem, dekoncentracja, trudności w pracy sektora transportowego czy zużywanie zbyt wielkiej ilości energii elektrycznej to argumenty przeciw zmianie czasu z letniego na zimowy i na odwrót, które w projekcie ustawy przedstawili posłowie PSL. Jako pierwszy na absurd zmian czasu uwagę zwracał przed laty łódzki poseł John Godson, ale odprawiono go tłumaczeniem o unijnych przepisach.

📢 Co za pokaz! Gorąca impreza w katowickiej Pomarańczy - Anioły i demony! Zobacz te zdjęcia ROZRYWKA w Katowicach. Działo się w sobotę 18 września w Pomarańczy. Była impreza "Anioły i Demony - Exclusive & Sexy Dance Show" Zobaczcie galerię zdjęć z tej nocy!. 📢 MEMY na Dzień Chłopaka 2021 - czyli... chłopaku, co dostałeś od swojej lubej? Zobacz te śmieszne zdjęcia W czwartek 30 września w czwartek obchodziliśmy Dzień Chłopaka 2021. Jedni dostali buziaka od dziewczyny, inni pampersy i smoczki, a jeszcze inni uważają... że prawdziwy mężczyzna ma swój dzień codziennie. To święto nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie, jak je komentują. W galerii prezentujemy najciekawsze MEMY.

📢 Ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem w Polsce! Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim? Stało się! Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Ogrody Kapias jesienią zachwycają kolorami. Byliście tam już? Zobaczcie przepiękne ZDJĘCIA! Ogrody Kapias w Goczałkowicach Zdroju odwiedzamy chętnie o każdej porze roku, bo zawsze wita nas tam inna sceneria. Szczególnie ciekawie prezentują się jednak wtedy, kiedy powoli wkracza tam prawdziwa jesień. 📢 Możesz zarobić nawet 15 tysięcy! TOP 10 najlepiej płatnych ofert pracy w Śląskiem Szukasz pracy lub myślisz o zmianie zawodu? Sprawdź, gdzie możesz zarobić nawet 15 tysięcy! Przedstawiamy Wam listę 10 najlepiej płatnych ofert pracy w Śląskiem. Zobacz galerię ofert!

Cyfrowe wsparcie meteorologii