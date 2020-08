Przegląd tygodnia w Czechowicach-Dziedzicach, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czechowic-Dziedzic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”?

Przegląd tygodnia Czechowice-Dziedzice od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię? 📢 Imieniny Mirona. Kiedy są imieniny Mirona? Najbliższe imieniny wypadają 30.08. Wierszyki na imieniny dla Mirona Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Tekli 30.08. Jakie życzenia wybrać dla Tekli? Życzenia imieninowe idealne na sms Imieniny Tekli przypadają na 30.08. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Tekli, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Tekli można napisać na specjalnej kartce imieninowej lub wysłać je w formie smsa. Jakie życzenia na imieniny Tekli wybrać? Życzenia na imieniny są składane solenizantom z okazji ich święta. Dla Tekli możemy dodatkowo przygotować bukiet kwiatów lub drobny upominek. Znasz Teklę? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd mogło wziąć się imię Tekla? Które cechy charakteru wyróżniają osoby o imieniu Tekla?

📢 Uwaga! Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed silnymi opadami i burzami. Nie wykluczają także trąby powietrznej IMGW ostrzega przed w sobotę, 29 sierpnia, przed silnym deszczem z burzami w woj. śląskim i opolskim. Może spaść do 30 l/mkw., a wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km/h. 📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Imieniny Flory 29.08. Jakie życzenia imieninowe dla Flory? Życzenia imieninowe dla Flory Imieniny Flory przypadają na 29.08. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Flory można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Flory mogą być najlepsze? Znana nam Flora z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Flory. Czy znasz Florę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Flora. Które cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu?

📢 Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sabiny? Imieniny Sabiny są obchodzone 29.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Sabiny, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Sabiny można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia na imieniny Sabiny wybrać? Sabina na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Z okazji imienin Sabiny można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Sabiny. Czy znasz Sabinę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Sabina? Które cechy charakteru może mieć Sabina? 📢 Wakacje się skończyły. Pracownicy tylko co dziesiątej firmy zostaną w domu Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy.

📢 Imieniny Alfonsa. Kiedy są imieniny Alfonsa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Alfons? Imieniny Alfonsa obchodzimy 7 lutego, 1 czerwca, 25 lipca, 1 sierpnia, 28 sierpnia, 19 września, 31 października, 15 listopada. Najbliższe imieniny wypadają więc 28.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Alfonsowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Imieniny Gebharda. Kiedy są imieniny Gebharda? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Kiedy wypadają imieniny Gebharda? Imieniny Gebharda obchodzimy 27 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 27.08. Co oznacza imię Gebhard? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Gebharda. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Imieniny Rufusa. Kiedy są imieniny Rufusa? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Życzenia imieninowe dla Rufusa Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Rufus? Imieniny Rufusa obchodzimy 27 sierpnia, 25 września, 21 listopada. Najbliższe imieniny wypadają więc 27.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Rufusowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Imieniny Amadeusza. Kiedy są imieniny Amadeusza? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Amadeusza Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Amadeusz? Imieniny Amadeusza obchodzimy 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia, 27 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 27.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Amadeuszowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 Imieniny Konstantego. Kiedy są imieniny Konstantego? Najbliższe imieniny wypadają 26.08. Życzenia na imieniny dla Konstantego Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Konstantego? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Konstantego jest 26.08. Imieniny Konstantego wypadają również 17 lutego, 11 marca, 26 sierpnia, 30 listopada. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Konstantego?

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców