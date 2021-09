Przegląd tygodnia w Czechowicach-Dziedzicach, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Czechowice-Dziedzice od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.

Podczas 78. Festiwalu Filmowego w Wenecji Złoty Lew powędrował do francuskiej reżyserki libańskiego pochodzenia, Audrey Diwan. Kobietom udało się także zdobyć inne, prestiżowe nagrody: Srebrnego Lwa, Puchar Volpiego i wyróżnienia w sekcji Horyzonty. Przypominamy największe osiągnięcia tegorocznych laureatek Festiwalu Filmowego w Wenecji.