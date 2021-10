Przegląd prasy z września 2021 w Czechowicach-Dziedzicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Czechowicach-Dziedzicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pamiętacie Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie? To tam jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE