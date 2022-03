Przegląd prasy Czechowice-Dziedzice (3.03) - najważniejsze informacje ze środy

Chcecie zaoszczędzić? Zobaczcie, jakie promocje przygotowały sklepy na początek marca 2022. Niektóre produkty kupicie nawet o połowę taniej! Rabaty czekają na Was m.in. w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan. Sprawdźcie, gdzie są największe obniżki. Taniej kupicie mięso, owoce, a także kawę czy słodycze.

Miłośnicy zwierząt z Bielska-Białej organizują pomoc dla osób, które uciekając przed wojną na Ukrainie, przyjeżdżają do Polski ze zwierzętami. Trwa zbiórka wszystkiego, co potrzebne jest naszym czworonożnym przyjaciołom.

We wtorek, 1 marca, rozpoczęła się wielka zbiórka darów dla obywateli Ukrainy. Powstały dwa punkty, w których mieszkańcy Bielska-Białej mogą przekazać konkretne produkty. Pierwszym i głównym miejscem jest centrum logistyczne Panattoni przy ul. ks. Józefa Londzina 106. Drugie miejsce zbiórki znajduje się na terenie Stadionu Miejskiego.

Mieszkańcy woj. śląskiego w m.in. Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu, obserwują latające samoloty U.S. Air Force. W środę 2 marca nad Częstochową latają wojskowe śmigłowce. Wzmożony ruch lotniczy związany jest zapewne z sytuacją na Ukrainie, a także ćwiczeniami Siber Strike 22, które trwają w Polsce.

Wojna na Ukrainie będzie mieć poważne skutki dla polskiej gospodarki – prognozują eksperci. W szczególnie trudnej sytuacji może się znaleźć branża budowlana, w której ok. 60 proc. pracowników to obywatele Ukrainy. Zamknięcie wschodnich rynków oznacza też kłopoty z eksportem i rozwojem. Część firm może tego kryzysu nie przetrwać.

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.