Przegląd prasy Czechowice-Dziedzice (26.06) - najważniejsze informacje z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Czechowicach-Dziedzicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA”?

Prasówka Czechowice-Dziedzice 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać. 📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

📢 OPPO – idealny wybór na wakacje Czasy, kiedy wybierając się na urlop musieliśmy zabierać ze sobą aparat, mapę i książkę, dawno minęły. Teraz, dzięki smartfonom, wszystkie niezbędne przedmioty zmieścimy w kieszeni. Urządzenia OPPO z Serii A wyposażone są we wszystko, czego potrzebujemy w trakcie wakacji. A także dużo, dużo więcej. 📢 Pościg policyjny za motocyklistą w Czechowicach-Dziedzicach. Doszło do wypadku. Lądował śmigłowiec LPR Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty, do którego doszło w Czechowicach-Dziedzicach. 35-letni kierujący motocyklem marki Honda nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej, a następnie podczas ucieczki utracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się, doznając poważnych obrażeń. Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Droga Krajowa Nr-1 była nieprzejezdna. 📢 Jacek Pałkiewicz: "Powiedzmy to twardo. W Polsce jest dokąd pojechać" Mam podwójne, polskie i włoskie obywatelstwo. Jedną nogą mieszkam w Polsce, drugą – we Włoszech. Na włoskim rynku, na którym notabene jestem doceniany i rozpoznawalny na ulicy, czuję się dumnym Polakiem. Ale moja dusza jest rozpołowiona – połowa należy do Włoch, druga połowa jest polska. Sumienie mam czyste - czuję się usprawiedliwiony, żyjąc z podwójną duszą, ponieważ to usprawiedliwienie zapewnia mi dziś zjednoczona Europa

📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 Problem ze ślimakami w ogrodzie? Polecamy rośliny, których nie zjedzą Ślimaki potrafią doszczętnie zniszczyć rośliny, ale na szczęście nie wszystkie im smakują. Polecamy rośliny, których ślimaki nie jedzą. 📢 Bielsko-Biała: Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie [ZDJĘCIA]. Uczniowie zaczynają wakacje Ponad 20 tysięcy uczniów bielskich szkół kończy dzisiaj naukę. Z powodu epidemii koronawirusa mijający rok szkolny uczniowie, nauczyciele, ale i rodzice będą długo wspominać. Nie tylko dlatego, że ostatnie tygodnie uczniowie pracowali zdalnie, ale także dlatego, że samo zakończenie roku było wyjątkowe - bez tradycyjnych apeli, ale za to w małych grupach, z maseczkami i zachowaniem dystansu. 📢 Wybory prezydenckie 2020: druga tura. Czy i kiedy będzie? Sprawdź termin ewentualnej II tury wyborów Wybory 2020. Kiedy będzie druga tura? Od czego zależy, czy się odbędzie? 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Jeśli jednak nie zostanie w nich wyłoniony zwycięzca, czeka nas jeszcze jedno głosowanie w II turze. Sprawdź jej datę i dowiedz się, jak głosować w przypadku drugiej tury korespondencyjnie i poza miejscem zamieszkania.

📢 Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów z całego globu. Najpopularniejsze letnie imprezy już niebawem! Lato to czas festiwali, nie tylko muzycznych. Choć obrzucanie się pomidorami czy pomarańczami nie brzmi zachęcająco, są to imprezy, które przyciągają ludzi z najdalszych zakątków świata. Okazuje się, że im dziwniej, tym lepiej. Choć w 2020 roku część wydarzeń została odwołana, warto zobaczyć, jak świętowano do tej pory i przygotować się na lepsze czasy. Jeśli chcecie - niekiedy dosłownie - posmakować lokalnych festiwali, zobaczcie listę tych najbardziej absurdalnych.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Potrzebna jest zmiana generacyjna. Trzeba patrzeć w przyszłość Polacy oczekują od prezydenta, że w takich sytuacjach jak pandemia będzie odgrywał autonomiczną rolę, pobudzał rząd do działania, stawał w obronie słabszych. Tak się nie stało. Właśnie takie zdarzenia przełożyły się na spadek poparcia prezydenta - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

📢 Dzisiaj rozpoczną się ogromne utrudnienia na DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Wyburzą wiadukt Uwaga kierowcy! Już dziś, w piątek 26 czerwca o 20.00 na dwa dni całkowicie zostanie zamknięta DK1 w Czechowicach-Dziedzicach! Wszystko z powodu wyburzania mostu kolejowego nad DK1 w rejonie ul. Zielonej. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Czechowic-Dziedzic. Jadąc w Beskidy trzeba liczyć się dużymi utrudnieniami. Albo pojechać "wiślanką", czyli DK81. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Piątek to ostatni dzień kampanii, od soboty cisza wyborcza, w niedzielę wybory Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili. 📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

📢 Biznes online rozwija się w dużym tempie. Czy Twoja firma jest gotowa na rewolucję cyfrową? O tym, że biznes online jest ważnym fundamentem, na którym należy budować firmę, przekonały nas doświadczenia ostatnich miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy postawili na online – wygrywali. Doświadczenia czasu pandemii przekonały wiele polskich firm do zmiany priorytetów i form działania. Wykorzystanie kanału online do pokazania swojej działalności, pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych Klientów, a także sprzedaży produktów czy usług stało się podstawowym celem. Jak prowadzić biznes online w branży offline? 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce

