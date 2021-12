Przegląd prasy 24.12.2021 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Święta Bożego Narodzenia to okazja do spotkań w mniejszym lub większym gronie. Wtedy też możemy zajadać się potrawami, na które czekamy przez cały rok. Czasem naprawdę trudno się powstrzymać patrząc na te wszystkie pyszne ciasta, desery, pierogi... - Wychodzę z założenia, że święta Bożego Narodzenia nie są po to, aby być na diecie. Z doświadczenia wiem, że im bardziej próbujemy się kontrolować, tym częściej nam to nie wychodzi. Polecam zdrowy rozsądek i patrzenie na jakość produktu – mówi psychodietetyczka Marta Adamiuk. Podpowiadamy, jak przygotować potrawy, by nie były tuczące i co zrobić, by nie przytyć w święta.