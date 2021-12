Przegląd prasy 23.12.2021 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Już od stycznia 2022 roku rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 procent i pewnie to nie będzie koniec podwyżek. Korzystając codziennie z domowych urządzeń elektrycznych, nie zastanawiamy się nad tym, ile energii elektrycznej one zużywają. Dopiero gdy powtarzają się horrendalne rachunki za prąd, próbujemy analizować, z czego może to wynikać? Warto więc mieć świadomość, jak praca poszczególnych sprzętów może wpływać na wysokość rachunków. Podpowiadamy, jakie domowe urządzenia pobierają najwięcej prądu i jak możemy zaoszczędzić na rachunkach.

Życzenia bożonarodzeniowe. Już wkrótce święta Bożego Narodzenia 2021. Jak co roku miliony telefonów rozgrzeją olbrzymie ilości wysyłanych życzeń i kartek świątecznych. Nie masz pomysłu na życzenia? zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne...

Niepozorny, czarny węgiel leczniczy (aktywny), jaki doskonale znamy z apteki, to bardzo szczególna substancja o wielkich możliwościach. Poza właściwościami leczniczymi, ma także cechy przydatne w uprawie roślin. Węgiel aktywny korzystnie wpływa na podłoże, pomaga usuwać toksyny, pleśń, patogeny itp. To sprawia, że rośliny są zdrowsze i lepiej rosną. Podpowiadamy, jak stosować węgiel aktywny dla roślin.

Za chwilę wkroczymy w nowy rok, co wiemy jednak o tym, który za chwilę się skończy? 2021 rok przyniósł wiele zmian dla polskiego rolnictwa. Oprócz walki z ASF, koronawirusem czy ptasią grypą doszło do zmian w rządzie, rozbudowania europejskiej polityki rolnej oraz ustalenia różnych form wsparcia dla producentów i hodowców.

KOMUNIKAT. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w grudniu 2021 kolejne już decyzje dotyczące wycofania leku ze sprzedaży - to znany lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajający, umiarkowanie nasennym, zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych. To już kolejne lekarstwa, wycofane przez GIF w ostatnich miesiącach! Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce - obejrzyj je w naszej galerii. I co ważne - absolutnie ich nie zażywaj! Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe.