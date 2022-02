Przegląd prasy 23.02.2022 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Apokalipsa, zombie, krew, strach i tajemnica w tle. Lubisz te klimaty? Przygotowaliśmy tytuły podobnych filmów i serial do "All Of Us Are Dead"!

Opóźnieniami w drążeniu tuneli, które mają być elementem budowanej właśnie obwodnicy Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1, zaniepokojone są władze tej żywieckiej gminy. Uważają, że jeśli nic się nie zmieni, to nie uda się prac skoczyć na czas. I mają rację. Z naszych informacji wynika, że opóźnienia są spore, znany jest już także nowy termin oddania inwestycji.