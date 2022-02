Przegląd prasy 16.02.2022 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Poniższe zestawienie przedstawia najwyższe śląskie kościoły, których wysokość wynosi przynajmniej 70 metrów. Wśród nich są świątynie m.in. z Częstochowy, Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Piekar Śląskich, Chorzowa, Raciborza, Cieszyna, Gliwic, Dąbrowy Górniczej i Rybnika. Poznaj TOP 15 najwyższych kościołów w Śląskiem. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia. Wysokość tych obiektów sakralnych robi wrażenie!

Interwencja goni interwencję - tak w telegraficznym skrócie można nazwać to, co w ostatnich tygodniach dzieje się w Beskidach. Ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają pełne ręce roboty. Tylko w minionym tygodniu udzielali pomocy w 180 wypadkach. Do najgroźniejszego doszło m.in. na Pośrednim Wierchu, gdzie narciarz uderzył w słup oświetleniowy, doznając poważnego urazu głowy.