Przegląd prasy 14.12.2021 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

13 grudnia 1981 roku w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 na terenie Polski został wprowadzony w życie dekret o stanie wojennym. Oznaczało to rozpoczęcie działań o charakterze militarnym skierowanym przeciwko społeczeństwu polskiemu skupionemu wokół ruchu społecznego Solidarności. Na Śląsku wojsko i policja pojawiły się we wszystkich zakładach pracy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z kopalni Manifest Lipcowy, kopalni Staszic i Huty Katowice.

Gabrielle Williams tworzy profil na Tik Toku, który obfituje w pyszne dania, nawiązujące do popularnych filmów i seriali. Znajdziemy tu m.in. jedzenie inspirowane słynnymi produkcjami Disneya. Pan de muerto z oscarowej animacji „Coco”, zupa orzechowa dla Roszpunki, babeczki truskawkowo-czekoladowe ze „101 dalmatyńczyków” czy suflet serowy z „Pięknej i bestii” - to tylko niektóre z przyrządzanych przez nią potraw. Te nagrania pobudzają apetyt.

Wiernych w kościołach w województwie śląskim ubywa w szybkim tempie. Życie sakramentalne w Polsce i w Śląskiem w roku 2020 r., przedstawione zostało w kolejnym roczniku, który po łacinie nazywa się annuarium statisticum ecclesiae in Polonia. Wszystkie dane przedstawione są w zestawieniu z rokiem 2019. Najczęściej odnotowane są spadki, ale w wielu przypadkach wynikały one z sytuacji, jaka zaistniała w związku z pandemią koronawirusa. Co to oznacza dla Kościoła?