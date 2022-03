Przegląd prasy 14.03.2022 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Prasówka 14.03 Czechowice-Dziedzice: pozostałe wydarzenia

Trzy świetlne tablice o zmieniającej się treści informujące kierowców m.in. o czasach dojazdu do wybranych miejsc w mieście zostały zainstalowane na wlotowych ulicach do Bielska-Białej. Dane pozyskiwane są od światowego giganta – firmy Google. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Nowe tablice świetlne to jeden z elementów miejskiego inteligentnego systemu transportowego ITS.