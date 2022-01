Przegląd prasy 12.01.2022 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

We wtorek 11 stycznia, od wczesnych godzin porannych, na kopalniach Polskiej Grupy Górniczej organizowane są masówki. Związkowcy namawiają górników do wzięcia udziału w rozpoczynającym się w środę referendum strajkowym. Tego samego dnia odbędą się także kolejne negocjacje z zarządem spółki w sprawie podwyżek i rekompensat dla pracowników PGG. Jakie będą ich konsekwencje?

Rynek mieszkaniowy jest dziś przeciążony – ceny rosną jak szalone, bo podaż nie nadąża za popytem. Eksperci widzą dwa możliwe scenariusze na 2022 rok.: ciąg dalszy cenowego szaleństwa lub pierwsze od lat uspokojenie. W obu wariantach zakup mieszkania będą jednak utrudniały drożejące kredyty hipoteczne. Sprawdź, jak widzą to eksperci!

Collette DiVitto to kobieta sukcesu, która urodziła się z zespołem Downa. Choroba była powodem tego, że nikt nie chciał przyjąć jej do pracy. Te przykre sytuacje natchnęły ją do stworzenia własnego biznesu, który dzisiaj jest wart ponad milion dolarów.