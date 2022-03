Przegląd prasy 11.03.2022 Czechowice-Dziedzice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czechowic-Dziedzic

Wprowadzono nowe udogodnienia związane z uzyskaniem paszportu. We wszystkich jednostkach paszportowych w województwie śląskim można już złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport, przychodząc bezpośrednio do urzędu, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę - jak to było do tej pory. Jednak od kilku dni przed urzędami można spotkać duże kolejki ludzi. Co jest przyczyną?