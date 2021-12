Prasówka 3.12 Czechowice-Dziedzice- wydarzenia czwartku

Piotr Żyła buduje dom w Ustroniu. To tutaj niedługo zamieszka z ukochaną Marceliną Ziętek. Jak będzie mieszkał Piotr Żyła? Co już zdążył zagospodarować i dlaczego biega na linie w ogrodzie? Zobaczcie zdjęcia z budowy!

Szkło wykorzystywane jest w wielu dziedzinach naszego życia. Optyka, budownictwo, transport to tylko niektóre z nich. Wystarczy kilka surowców, odpowiednia temperatura i można stworzyć z nich prawdziwe dzieła sztuki lub przedmioty użytku codziennego. Sprawdzamy, gdzie w Polsce produkowane jest szkło.

2 grudnia to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Placków. Świętować możemy przygotowując np. popularne placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.