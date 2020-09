Prasówka 31.08 Czechowice-Dziedzice- wydarzenia poniedziałku

Zwierzęta mogą zarażać się koronawirusem, przez co są niebezpieczne dla ludzi. Zbadano, że ryzyko infekcji SARS-Co2 dotyczy aż 410 gatunków kręgowców, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Naukowcy wskazują zwierzęta są najbardziej podatne na zachorowanie w wyniku kontaktu z człowiekiem i apelują o wzmożoną ochronę dzikiej przyrody, jak i zwierząt żyjących w niewoli.

Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ Solidarność podświetlonych zostało biało-czerwonymi symbolami i logo Solidarności 40 obiektów na całym świecie, w tym figurę Chrystusa w Rio De Janeiro, czy fale wodospadu Niagara. To akcja polskiego MSZ, który chciał w ten sposób przekazać światu informację o powstaniu 40 lat temu w Polsce ruchu społecznego, który obalił komunizm.

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 to kontrowersyjny temat. Od 1 września 2020 r. wzrasta kwota zasiłku dla bezrobotnych. To już druga podwyżka w tym roku. Sprawdź, jakie są pozostałe zmiany obejmujące bezrobotnych.

– Jako nastolatek postanowiłem, że kiedy dostanę moją szansę, to wykorzystam ją maksymalnie. I tak zrobiłem. Sukces mój i Ekipy to mieszanka determinacji, ciężkiej pracy, ryzyka i przyjaźni – mówi w rozmowie z nami Karol “Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów.

Ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych w wielu regionach naszego regionu. Silny wiatr oraz burze, które przeszły nad całym województwem śląskim pozostawiły po sobie przede wszystkim połamane drzewa i podtopienia domów. Strażacy interweniowali łącznie 89 razy – najwięcej w powiecie zawierciańskim.

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 31.08.2020 w Polsce stwierdzono już 67 372 przypadków zakażeń oraz 2 039 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

Okazuje się, że słonie mieszkające w warszawskim zoo są bardzo zestresowane. Aby im pomóc i obniżyć poziom stresu, podawana im będzie medyczna marihuana.

Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał podatek cukrowy. Chociaż decyzja o wprowadzeniu tzw. opłaty cukrowej była już kilka razy odkładana, to ostatecznie we wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał dokument. Co dokładnie oznacza podatek od cukru dla producentów, a jakie zmiany niesie za sobą dla konsumentów? Jakie produkty zostaną objęte podatkiem cukrowym i o ile wzrosną ich ceny?