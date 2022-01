Prasówka 18.01 Czechowice-Dziedzice- wydarzenia poniedziałku

Tłusty czwartek 2022 wypada 24 lutego. Jednak cukiernie i piekarnie już w styczniu sprzedają pączki i faworki. W końcu trwa karnawał. Specjały od Magdy Gessler co roku budzą duże zainteresowanie. Jej warszawska restauracja U Fukiera oraz cukiernia Słodki Słony także przygotowały ofertę na karnawał i tłusty czwartek. Ceny pączków są wyższe niż przed rokiem. „Jak zwykle skandalicznie drogie i skandalicznie pyszne” - komentuje na instagramie Magda Gessler.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dzisiaj 17 stycznia na drodze ekspresowej S1 w Czechowicach-Dziedzicach. Przed południem zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Czynności trwają. Występują utrudnienia na pasie ruchu w stronę Bielska-Białej.

Prasówka 18.01 Czechowice-Dziedzice: pozostałe wydarzenia

Zmęczenie, stres, poczucie chaosu w życiu codziennym czy dystansowanie się od dziecka i partnera to objawy wypalenia rodzicielskiego. To zjawisko może dotknąć każdego, na szczęście jest to proces odwracalny. Jednak brak szybkiej reakcji i pracy nad sobą będą miały poważne konsekwencje. Jak sobie radzić z wypaleniem rodzicielskim, aby ta sytuacja nie odbiła się negatywnie na całej rodzinie? Odpowiada Joanna Węglarz, psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka i terapeutka EMDR ze Studia Psychologicznego, pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społecznej SZKOŁA-ODNOWA.