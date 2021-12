Prasówka 16.12 Czechowice-Dziedzice- wydarzenia środy

Prasówka Czechowice-Dziedzice 16.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Czechowic-Dziedzic? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Czechowic-Dziedzic na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 11 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.